Haberler Yaşam Haberleri Bodrumlular savaşa 'hayır' dedi
Giriş Tarihi: 5.3.2022 18:10 Son Güncelleme: 5.3.2022 19:19

Bodrumlular savaşa 'hayır' dedi

Zeki ÖZKESKİN
Bodrumlular savaşa ’hayır’ dedi

Savaşa Hayır Platformu, Halikarnas Motor Sporları'nın desteği ile Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar 'Savaşa Hayır' dedi.

Yaklaşık üç yüz kisinin katıldığı "savaşa hayır" gosterisine Bodrumlular ve Bodrum'da yaşayan çok sayıda yabancı uyruklu katıldı.

Yapılan açıklamalarda, "Savaşa Hayır Platformu olarak Bodrum'dan Sesleniyoruz, Barışın ve hoşgörünün başkenti Bodrum, savaşa karşı hep bir ağızdan "Hayır!" diyor. Savaşın bir çözüm aracı olmadığını biliyor ve herkesi bu görüşe davet ediyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi, "Bodrum Savaşa Hayır Platformu olarak 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukraynaya karşı başlatmış olduğu işgali kınıyoruz. 21. yy'da yaşanan bu trajedinin, masum insanların kaderine dönüşmesini kabul etmiyoruz. Bu insanlık dışı durumun derhal sona ermesi için herkesi sağduyuya davet ediyor, Rusya'nın işgal politikasına karşı durmaya çağırıyoruz. Son güne kadar saldırmayacağını söyleyen Putin yönetimi bir gecede başlattığı saldırıyla binlerce sivili kaçmalarına fırsat vermeden, yaşadıkları şehirlere hapsederek ölüme mahkum etmektedir. Pek çok sivil günlerdir sığınaklarda en temel ihtiyaçlarından mahrum bir şekilde, ölüm korkusuyla yaşamaktadır. Saldırının başladığı günden beri yaşanan can kayıpları her geçen dakika artmaktadır. Bu, şimdi, şu anda yaşanan bir gerçekliktir. Bu insani trajediye karşı herkesi eyleme davet ediyoruz. Savaş durumunda kaybedilen canların, yok olan ailelerin, dağılan yuvaların karşılığını verebilecek hiçbir kazanım yoktur. Öyle ki tarihin babası sayılan kadim hemşehrimiz Heredot'un yaklaşık 2.500 yıl önce sarfettiği "Kimse savaşı barışa tercih edecek kadar aptal olmamalı; barışta oğulları babalarını, savaşta babaları oğullarını gömer." sözleri bugünkü duygularımıza tercüman olmaktadır. Ancak ne vahimdir ki aradan geçen onca zaman karşı insanlığın ders almayarak hala çözümü savaşta arıyor olmasını kabul etmiyoruz. Bizler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yurtta Barış Dünyada Barış görüşünü kendine rehber edinmiş Bodrumlular olarak barışçıl Ukrayna halkının can güvenliğinin derhal sağlanmasını istiyor, hükümetler arası sorunların diplomasiyle çözülmesini talep ediyoruz. Hep birlikte Savaşa Hayır diyoruz!"

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Son dakika haberi - Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Savaş sonrası projelerden çekildiklerini duyurmuştu! Shell, Rusya’dan rekor indirimle petrol satın aldı
Ünlü fenomen çift Paris'te katakulliye geldi! Oyuncular Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı fena dolandırıldı!
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı ve Montrö açıklaması
Son dakika: Ukrayna Gizli Servisi müzakere heyeti üyesini öldürdü...
Rusya Ukrayna savaşı 10. günüde... Silah teslim evrakları ortaya çıkardı! Ukrayna'yı şehir savaşına hazırlamışlar
Kıblesi ABD olan yobaz
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrumlular savaşa 'hayır' dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA