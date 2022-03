Bodrumlular savaşa ’hayır’ dedi

Yaklaşık üç yüz kisinin katıldığı "savaşa hayır" gosterisine Bodrumlular ve Bodrum'da yaşayan çok sayıda yabancı uyruklu katıldı.

Yapılan açıklamalarda, "Savaşa Hayır Platformu olarak Bodrum'dan Sesleniyoruz, Barışın ve hoşgörünün başkenti Bodrum, savaşa karşı hep bir ağızdan "Hayır!" diyor. Savaşın bir çözüm aracı olmadığını biliyor ve herkesi bu görüşe davet ediyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi, "Bodrum Savaşa Hayır Platformu olarak 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukraynaya karşı başlatmış olduğu işgali kınıyoruz. 21. yy'da yaşanan bu trajedinin, masum insanların kaderine dönüşmesini kabul etmiyoruz. Bu insanlık dışı durumun derhal sona ermesi için herkesi sağduyuya davet ediyor, Rusya'nın işgal politikasına karşı durmaya çağırıyoruz. Son güne kadar saldırmayacağını söyleyen Putin yönetimi bir gecede başlattığı saldırıyla binlerce sivili kaçmalarına fırsat vermeden, yaşadıkları şehirlere hapsederek ölüme mahkum etmektedir. Pek çok sivil günlerdir sığınaklarda en temel ihtiyaçlarından mahrum bir şekilde, ölüm korkusuyla yaşamaktadır. Saldırının başladığı günden beri yaşanan can kayıpları her geçen dakika artmaktadır. Bu, şimdi, şu anda yaşanan bir gerçekliktir. Bu insani trajediye karşı herkesi eyleme davet ediyoruz. Savaş durumunda kaybedilen canların, yok olan ailelerin, dağılan yuvaların karşılığını verebilecek hiçbir kazanım yoktur. Öyle ki tarihin babası sayılan kadim hemşehrimiz Heredot'un yaklaşık 2.500 yıl önce sarfettiği "Kimse savaşı barışa tercih edecek kadar aptal olmamalı; barışta oğulları babalarını, savaşta babaları oğullarını gömer." sözleri bugünkü duygularımıza tercüman olmaktadır. Ancak ne vahimdir ki aradan geçen onca zaman karşı insanlığın ders almayarak hala çözümü savaşta arıyor olmasını kabul etmiyoruz. Bizler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Yurtta Barış Dünyada Barış görüşünü kendine rehber edinmiş Bodrumlular olarak barışçıl Ukrayna halkının can güvenliğinin derhal sağlanmasını istiyor, hükümetler arası sorunların diplomasiyle çözülmesini talep ediyoruz. Hep birlikte Savaşa Hayır diyoruz!"