Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk’ün villası soyulmuştu: Polis hırsızı yakaladı

İstanbul Üsküdar'da ünlü akaryakıt firması kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Bodrumspor başkanlığı yapan Fikret Öztürk'ün, Üsküdar'da bulunan yüksek güvenlik korumalı villası hırsızların hedefi olmuştu.

Sitenin etrafını saran dikenli telleri keserek giren 4 hırsız, içinde 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve 10 bin dolar paranın bulunduğu kasayı alıp kaçtı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda villada hırsızlık yapan şüpheli tespit edildi.

Çalışmaların devamında villada hırsızlık yapan hırsız yakalandı. Villada çalınan ziynet eşyalarını sattığı bir kişi de gözaltına alındı. Geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.