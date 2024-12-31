Bodrumspor başkanı iş insanı Fikret Öztürk’ün villası soyuldu

Hırsızların kurbanı bu kez Bodrumspor başkanı iş insanı Fikret Öztürk oldu. Olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da lüks villaların yer aldığı sitede meydana geldi. İddialara göre hırsızlar, etrafı duvar ve dikenli tellerle çevrili villaların bulunduğu siteye dikenli telleri keserek girdi. Çevrede bulunan güvenlik kameralara yakalanmamak için yüzlerini gizleyen hırsızlar, iş insanı Fikret Öztürk'ün villasına girdi. Villada bulunan kasayı alarak kaçtılar.

PARA VE ZİYNET EŞYALARINI ÇALDILAR

Kasanın içinde Fikret Öztürk'ün eşine ait bir milyon değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin Euro bulunduğu öğrenildi. Olayın fark edilmesi üzerine konu polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ile güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı.

POLİS HIRSIZLARIN PEŞİNDE

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, hırsızların siteye girdikleri nokta tespit edildi. 4 kişi oldukları belirlenen hırsızların yakalanması için soruşturma genişletildi.