Haberler Yaşam Haberleri Bodrumspor başkanı iş insanı Fikret Öztürk’ün villası soyuldu
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:48 Son Güncelleme: 31.12.2024 14:49

Bodrumspor başkanı iş insanı Fikret Öztürk’ün villası soyuldu

İstanbul Üsküdar’da yüksek koruması olan villaların bulunduğu siteye giren hırsızlar Bodrumspor başkanı iş insanı Fikret Öztürk’ün evini soydu. Sitenin etrafını saran dikenli telleri keserek giren 4 hırsız içinde 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve 10 bin dolar paranın bulunduğu kasayı alıp kaçtı. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bodrumspor başkanı iş insanı Fikret Öztürk’ün villası soyuldu

Hırsızların kurbanı bu kez Bodrumspor başkanı iş insanı Fikret Öztürk oldu. Olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da lüks villaların yer aldığı sitede meydana geldi. İddialara göre hırsızlar, etrafı duvar ve dikenli tellerle çevrili villaların bulunduğu siteye dikenli telleri keserek girdi. Çevrede bulunan güvenlik kameralara yakalanmamak için yüzlerini gizleyen hırsızlar, iş insanı Fikret Öztürk'ün villasına girdi. Villada bulunan kasayı alarak kaçtılar.

PARA VE ZİYNET EŞYALARINI ÇALDILAR

Kasanın içinde Fikret Öztürk'ün eşine ait bir milyon değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin Euro bulunduğu öğrenildi. Olayın fark edilmesi üzerine konu polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ile güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı.

POLİS HIRSIZLARIN PEŞİNDE

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, hırsızların siteye girdikleri nokta tespit edildi. 4 kişi oldukları belirlenen hırsızların yakalanması için soruşturma genişletildi.

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Bodrumspor başkanı iş insanı Fikret Öztürk’ün villası soyuldu
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