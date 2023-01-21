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Giriş Tarihi: 21.1.2023 11:57 Son Güncelleme: 21.1.2023 11:59

Boğarak öldürüp bazanın altında soktular

Bursa’da polise gelen bir ihbar, korkunç bir cinayeti gözler önüne serdi. Yabancı uyruklu iki kişi tarafından boğularak öldürülen 54 yaşındaki Galip Bayram’ın cesedi bazanın altında bulundu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Boğarak öldürüp bazanın altında soktular

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar telefonu, ekipleri harekete geçirdi. 26 yaşındaki ihbarcı E.A'nın tarif ettiği, Gemlik'in turistik mahallesi Kumla'da bulunan bir sitedeki daireye giden ekipler, salonda bulunan bazanın altında bir cesetle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Galip Bayram'a ait olduğu belirlenen cenaze, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜM YETİŞEMEDİM"

Galip Bayram'ın asıl ikamet adresinin İnegöl ilçesi olduğu öğrenilirken, Kumla'daki daireyi 3 ay önce kiraladığı anlaşıldı. İhbarı yapan E.A ise verdiği ilk ifadede, K.D ve Galip Bayramla birlikte evde olduklarını, kendisinin tuvalete gittiğini ve döndüğünde K.D'nin Galip Bayram'ı boğduğunu ve buna engel olamadığını söyledi. E.A, ertesi gün ise polisi arayarak olayı ihbar ettiğini belirtti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, K.D, polis tarafından her yerde aranıyor.

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Boğarak öldürüp bazanın altında soktular
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