Boğaz’da balık tutma yarışı

İstanbul'da Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin su ürünleri potansiyeline dikkat çekmek ve balık tutmayı teşvik etmek amacıyla Burunbahçe Sahili'nde "Balık Tutma Yarışması" düzenlendi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı yarışmada, yarışmacılar, palamut ve lüfer kategorisinde en büyük ve en ağır balığı yakalamak için mavi sulara olta atarak kıyasıya mücadele etti. İstanbulluların ve amatör balıkçıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada katılımcılar, en ağır balığı tutmak ve birinci olmak için ter döktü. Yarışmada Recep Esen, tuttuğu 1 kilo 131 gram balık birinci oldu. Yarışmanın ardından düzenlenen törenle dereceye girenler ödüllendirildi