Boğaz’da bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Beşiktaş'ta denizde bulunan erkek cesedinin İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.20 Ocak'ta Kuruçeşme Sahili'nde bulunan ve Svechnikov'a ait olduğu düşünülen ceset Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Rusya'dan geldikleri İstanbul Havalimanı'ndan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'na gelen Svechnikov'un anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapıldı.Testler sonucunda cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili SABAH Gazetesi detaylara ulaştı. Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedi bir seyir gemisi Galatasaray Adası ile Bebek sahili arasında gördü. İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi kıyıya çıkardığında eşkâlin kaybolan Rus yüzücüye bire bir aynı olduğunu belirledi. Üzerinde mayo kıyafetleriyle bulunan ceset savcı tarafından incelendi. Ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk incelemede cesedin üzerindeki mayonun kayıp Rus yüzücüye ait olduğu ortaya çıktı.