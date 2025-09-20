Boğaz’da korkutan kaza 12 yaralı

İstanbul Boğazı dün akşam büyük bir facianın eşiğinden döndü. Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan "Kamil Sayın" isimli yolcu motoru saat 20.30 sıralarında Panama bayraklı "Artvin" isimli kuru yük gemisi çarpıştı. Bu sırada büyük panik yaşandı. Kazanın şiddetiyle savrulan bazı yolcular yaralanırken, denize düşen kimse olmadığı belirlendi. Hafif hasar meydana gelen ve Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılan yolcu motorunda 12 kişinin hafif yaralandığı belirlendi. Ancak yaralılardan 2'si, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yük gemisi ise KEGM-4 Botu ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere'ye götürüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir" ifadesi kullanıldı. Gemi ve yolcu motorunun kaptanları ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.