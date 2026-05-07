Boğazda makine arızası yapan gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazında kısa süre önce bir konteyner gemisi yalıya metrelerce kala durabilmiş ve bir yalının iskele bölümüne çarparak durabilmişti. Yaşanan bu olayın hemen ardından İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı 'Queen Bee' isimli gemi makine arızası yaptı. İstanbul Boğazında gemi trafiği gemi kurtarılana kadar askıya alındı.

Gemi, bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi. Kapatılan boğaz trafiği ise ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.