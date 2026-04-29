Boğaz’da yürek hoplatan kaza

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası oluştuğu öğrenilen 148 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi karaya oturdu. Gemi Sarıyer Yeniköy açıklarında bir yalıya metreler kala bahçe duvarındaki camları kırıp durdu. Geminin çekilmesinin ardından çift yönlü askıya alınan gemi trafiği ise 07.50 itibarıyla açıldı. Rusya'dan aldığı yükle Karadeniz'den giriş yapan ve Kocaeli'ne gittiği öğrenilen geminin 2022 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve bir süre boğaz trafiğinin durduğu öğrenildi.

ÜNLÜ MODACININ EVİ

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti ekiplerince yapılan incelemede, yalıya ait olan cam korkuluklar ve beton bölümlerde maddi hasarlar oluştu. Hasar alan yalının ünlü modacı Bianca Somer Türkmen'e ait olduğu öğrenildi. Zarar gören yalının komşusu Hüseyin Kılıç, "2013 yılında da büyük bir yük gemisi, Oya Başar'ın oturduğu yalıya çarpmıştı.



2023'te yine yakın mesafede bir gemi karaya oturmuştu. Zaman zaman boğazda bu olaylarla karşılaşıyoruz. Bunlara çözüm olarak boğazdan geçen büyük tonajlı gemilerin kılavuzsuz geçirilmemesi lazım. Kazalar ancak böyle önlenir. Bu gemi yalıya doğru sürüklenirken iskele küçük çaplı hasar vermiş, yan tarafındaki Mehmet Öz'ün yalısında da bir camın kırılmasına neden olmuş. Bu yalı Bianca'ya işadamı Demirhan Sadıkoğlu'ndan miras olarak kalan davalık yalı" dedi. -