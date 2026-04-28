Boğazda yürekler ağza geldi: Dümen arızası yapan yük gemisi Yalıya metreler kala durdu

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası oluştuğu öğrenilen 148 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi karaya oturdu. Sarıyer Yeniköy açıklarında yalıya metreler kala duran gemiyi kurtarmak için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma ekipleri yönlendirildi.

'KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTIR'

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

GEMİ KURTARILDI

Uzun süren çalışmaların ardından gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı. KEGM'den yapılan açıklamada, "Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli gemi, balık adam ve kurtarma ekiplerimizin yaptığı incelemenin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 Römorkörlerimiz tarafından yüzdürüldü" ifadeleri yer aldı.

2022 YILINDA DA ARIZA YAPMIŞ

Rusya'dan aldığı yükle Karadeniz'den giriş yapan ve Kocaeli'ye gittiği öğrenilen geminin 2022 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve bir süre boğaz trafiğinin durduğu öğrenildi.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli geminin çekilmesinin ardından çift yönlü askıya alınan gemi trafiği ise 07.50 itibariyle açıldı.