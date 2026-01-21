Boğaz’dan çıkan cesette Rus yüzücü şüphesi

İstanbul Boğazı'nda, yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu düşünülen bir ceset bulundu. Boğaz'da 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan ve bir daha karaya çıkmayan Rus yüzücü, günler süren aramalara rağmen bir türlü bulunamamıştı. Svechnikov'a ait olduğu öne sürülen ceset bugün İstanbul Boğazı'nda bulundu.

YÜZÜCÜ KIYAFETLİ CESET

Olayla ilgili SABAH Gazetesi detaylara ulaştı. İddiaya göre bir seyir gemisi, Galatasaray Adası ile Bebek sahili arasında bir ceset gördü ve durumu hemen Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, cesedi kıyıya çıkardığında eşkâlin kaybolan Rus yüzücüyle bire bir aynı olduğunu belirledi. Savcı tarafından incelenen ve üzerinde yüzücü kıyafetleri bulunan cesedin, kolları ve kafatasının olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Rus yüzücünün ailesine haber verildi. Aile, İstanbul'a geldiğinde kan örneği alınıp cesetle karşılaştırma yapılacak ve cesedin kimliği kesin olarak belli olacak.