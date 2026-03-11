Boğazı kesilerek katledilen Gül Dağ cinayetinde flaş detaylar: Katil komşusu çıkmıştı! Meğer kameralara...

KESİK BİLEZİKLERİ SATMAYA ÇALIŞTI

Soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, Gül Dağ'ın kolundaki 3 bileziğin olmadığın belirledi. Polis, bölgedeki tüm kuyumcularla irtibata geçerek, şüpheli bir durumu kendilerine bilgilendirmesini istedi. Bir kuyumcu, polisi arayıp kesik halde bileziklerin satılmaya çalışıldığı ihbarında bulundu. Kuyumcu dükkanına giden ekipler, incelemede; bileziklerin Gül Dağ'a ait olduğunu belirledi. Bilezikleri kuyumcuya satmaya çalışan S.Ç.'nin, Gül Dağ'ın komşusu olduğu tespit edilip, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden S.Ç., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.