Haberler Yaşam Haberleri Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:38 Son Güncelleme: 18.7.2022 09:39

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu. Bu doğrultuda Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, üniversitenin taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Adaylar, Boğaziçi Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini oluşturacak. İşte Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ile 2022 Boğaziçi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması.

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından bu sabah erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. 2022 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2022 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda 2022 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Boğaziçi Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 90+3
85+3
80+2
80+2		 93
88
82
82		 327
341
429
622		 521,30695
546,34716
538,75084
534,66817
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 90+3
80+2
80+2
80+2		 93
82
82
82		 1.047
713
533
496		 505,32347
542,23147
537,25739
536,76224
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
70+2
70+2
65+2		 82
72
72
67		 1.617
1.260
1.206
1.240		 497,56044
537,91688
529,21381
527,46339
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
70+2
70+2
65+2		 82
72
72
67		 2.737
2.730
1.831
1.580		 487,14428
530,40529
524,25913
524,33072
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Kimya Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 7.598
8.740
9.299
10.400		 462,69701
512,65274
492,72120
484,17584

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Matematik
(İngilizce)		 SAY 65+2
60+2
60+2
50+2		 67
62
62
52		 9.765
12.400
14.512
15.700		 455,88791
505,45742
479,52820
469,47321
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Fizik
(İngilizce)		 SAY 65+2
60+2
60+2
50+2		 67
62
62
52		 10.583
13.100
15.835
18.100		 453,57520
504,30059
476,64398
463,80135
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 75+2
70+2
70+2
70+2		 77
72
72
72		 12.090
16.200
18.215
19.600		 449,68416
499,11563
471,54953
460,02848
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
70+2
70+2
65+2		 82
72
72
67		 22.188
20.400
16.308
8.210		 429,81630
492,74461
475,58903
491,27555
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Kimya
(İngilizce)		 SAY 65+2
60+2
60+2
60+2		 67
62
62
62		 27.676
28.700
32.130
32.800		 421,15448
481,39663
446,90493
433,04644
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 35.424
35.100
32.044
32.600		 410,10638
473,14232
447,04984
433,27346
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 45.075
43.300
45.361
47.000		 398,16007
463,17757
426,49520
408,20480
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Fizik Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 55.518
55.100
66.104
63.000		 385,87696
449,31577
398,15680
384,28151
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 40+1
40+1
50+2
60+2		 41
41
52
62		 66.418
70.700
83.479
88.600		 374,25458
431,38684
377,56607
353,40327
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Kimya Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 71.499
60.400
67.152
69.400		 369,14209
443,19702
396,86881
375,93905
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 92.521
87.400
93.473
97.100		 349,48615
412,82617
366,89115
344,85233
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0


Dolmadı


 Dolmadı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 100+3
100+3
100+3
105+3		 103
103
103
108		 519
488
542
628		 465,13704
510,30380
494,83535
484,37686
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İktisat
(İngilizce)		 EA 100+3
100+3
100+3
105+3		 103
103
103
108		 667
656
749
830		 459,84149
504,44598
488,21543
477,52460
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 1.137
991
1.044
1.210		 446,81774
496,29287
480,65374
466,61355
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)		 EA 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 1.350
1.550
2.688
7.780		 443,03277
486,50952
456,56582
420,23437
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Psikoloji
(İngilizce)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 1.553
1.160
1.084
1.150		 440,10642
492,94986
479,73361
467,56043
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
(İngilizce)		 EA 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 1.914
2.190
4.553
14.700		 435,43911
478,51532
442,31585
405,45270
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sosyoloji
(İngilizce)		 EA 65+2
60+2
60+2
60+2		 67
62
62
62		 4.074
2.700
2.618
3.430		 418,03158
473,51675
457,25568
438,19964
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
(İngilizce)		 EA 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 6.508
7.690
20.590
37.700		 406,46310
444,40411
406,26627
376,51655
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 12.551
7.090
10.462
14.300		 389,75765
446,89527
423,40016
406,03065
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Felsefe
(İngilizce)		 EA 65+2
60+2
60+2
60+2		 67
62
62
62		 17.096
8.720
13.647
23.900		 381,59559
440,56495
417,04636
391,61825
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Tarih
(İngilizce)		 SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 716
849
669
658		 438,16504
469,39477
471,05048
455,07791
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 2.011
2.440
2.161
2.250		 411,71485
439,58314
443,84057
429,05080
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Çeviribilimi
(İngilizce)		 DİL 65+2
60+2

 67
62

 2.037
1.570

 473,04478
498,46411
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL 65+2
60+2
60+2
60+2		 67
62
62
62		 2.528
2.300
2.587
2.320		 466,02580
486,42018
479,64647
472,15605
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Dilbilimi
(İngilizce)		 DİL 55+2
50+2
50+2
50+2		 57
52
52
52		 2.745
2.400
2.892
2.760		 463,24681
484,60256
475,00922
465,67648
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 3.542
3.040
3.331
3.310		 454,37161
475,88386
469,61789
457,75783
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Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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