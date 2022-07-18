Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından bu sabah erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. 2022 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2022 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!
Üniversiteye girmek isteyen adaylar, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda 2022 Boğaziçi Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
Boğaziçi Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|90+3
85+3
80+2
80+2
|93
88
82
82
|327
341
429
622
|521,30695
546,34716
538,75084
534,66817
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|1.047
713
533
496
|505,32347
542,23147
537,25739
536,76224
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
70+2
70+2
65+2
|82
72
72
67
|1.617
1.260
1.206
1.240
|497,56044
537,91688
529,21381
527,46339
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
70+2
70+2
65+2
|82
72
72
67
|2.737
2.730
1.831
1.580
|487,14428
530,40529
524,25913
524,33072
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|7.598
8.740
9.299
10.400
|462,69701
512,65274
492,72120
484,17584
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Matematik
(İngilizce)
|SAY
|65+2
60+2
60+2
50+2
|67
62
62
52
|9.765
12.400
14.512
15.700
|455,88791
505,45742
479,52820
469,47321
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Fizik
(İngilizce)
|SAY
|65+2
60+2
60+2
50+2
|67
62
62
52
|10.583
13.100
15.835
18.100
|453,57520
504,30059
476,64398
463,80135
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|75+2
70+2
70+2
70+2
|77
72
72
72
|12.090
16.200
18.215
19.600
|449,68416
499,11563
471,54953
460,02848
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|80+2
70+2
70+2
65+2
|82
72
72
67
|22.188
20.400
16.308
8.210
|429,81630
492,74461
475,58903
491,27555
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Kimya
(İngilizce)
|SAY
|65+2
60+2
60+2
60+2
|67
62
62
62
|27.676
28.700
32.130
32.800
|421,15448
481,39663
446,90493
433,04644
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|35.424
35.100
32.044
32.600
|410,10638
473,14232
447,04984
433,27346
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|45.075
43.300
45.361
47.000
|398,16007
463,17757
426,49520
408,20480
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|55.518
55.100
66.104
63.000
|385,87696
449,31577
398,15680
384,28151
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
50+2
60+2
|41
41
52
62
|66.418
70.700
83.479
88.600
|374,25458
431,38684
377,56607
353,40327
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Kimya Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|71.499
60.400
67.152
69.400
|369,14209
443,19702
396,86881
375,93905
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|92.521
87.400
93.473
97.100
|349,48615
412,82617
366,89115
344,85233
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|100+3
100+3
100+3
105+3
|103
103
103
108
|519
488
542
628
|465,13704
510,30380
494,83535
484,37686
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İktisat
(İngilizce)
|EA
|100+3
100+3
100+3
105+3
|103
103
103
108
|667
656
749
830
|459,84149
504,44598
488,21543
477,52460
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|1.137
991
1.044
1.210
|446,81774
496,29287
480,65374
466,61355
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
(İngilizce)
|EA
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|1.350
1.550
2.688
7.780
|443,03277
486,50952
456,56582
420,23437
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Psikoloji
(İngilizce)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|1.553
1.160
1.084
1.150
|440,10642
492,94986
479,73361
467,56043
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
(İngilizce)
|EA
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|1.914
2.190
4.553
14.700
|435,43911
478,51532
442,31585
405,45270
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Sosyoloji
(İngilizce)
|EA
|65+2
60+2
60+2
60+2
|67
62
62
62
|4.074
2.700
2.618
3.430
|418,03158
473,51675
457,25568
438,19964
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
(İngilizce)
|EA
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|6.508
7.690
20.590
37.700
|406,46310
444,40411
406,26627
376,51655
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|12.551
7.090
10.462
14.300
|389,75765
446,89527
423,40016
406,03065
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Felsefe
(İngilizce)
|EA
|65+2
60+2
60+2
60+2
|67
62
62
62
|17.096
8.720
13.647
23.900
|381,59559
440,56495
417,04636
391,61825
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Tarih
(İngilizce)
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|716
849
669
658
|438,16504
469,39477
471,05048
455,07791
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|2.011
2.440
2.161
2.250
|411,71485
439,58314
443,84057
429,05080
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Çeviribilimi
(İngilizce)
|DİL
|65+2
60+2
—
—
|67
62
—
—
|2.037
1.570
—
—
|473,04478
498,46411
—
—
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
|65+2
60+2
60+2
60+2
|67
62
62
62
|2.528
2.300
2.587
2.320
|466,02580
486,42018
479,64647
472,15605
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Dilbilimi
(İngilizce)
|DİL
|55+2
50+2
50+2
50+2
|57
52
52
52
|2.745
2.400
2.892
2.760
|463,24681
484,60256
475,00922
465,67648
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|3.542
3.040
3.331
3.310
|454,37161
475,88386
469,61789
457,75783