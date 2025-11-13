Boğaziçi Üniversitesi’ne Teknopark’ın yeni alanı: Uçaksavar Kampüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli kroki ile sınır ve koordinatları belirlenen alanın "Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Boğaziçi Uçaksavar Ek Alanı" olarak tespit edilmesine onay verdi. Dün Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'ın yeni alanı Uçaksavar Kampüsü'nde ilan edilen yeni teknopark alanı; 22.000 m² kapalı alanı ve 15.000 m²'lik yerleşkesiyle, Türkiye'nin en büyük üniversite teknoparklarından biri olma yolunda önemli bir adım oldu. Yeni teknopark, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri için de endüstriye açılan bir kapı işlevi görmesi planlanıyor.

"TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ BÜYÜTÜYORUZ"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yaptığı basın açıklamasında "Boğaziçi Teknopark sayesinde, Boğaziçi Üniversitesi'nin teknolojik birikimini ve girişimcilik kültürünü yalnızca öğrencilerine değil, tüm iş dünyasına aktaran bir inovasyon köprüsüne dönüşüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik birikimiyle teknoloji ve inovasyona odaklanarak Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini büyütüyoruz." dedi.

20 KAT BÜYÜYOR

Boğaziçi Üniversitesi'nin sadece birkaç yıl önce 700 m² olan teknopark alanı, bu yeni yatırımla birlikte 20 kat büyüyerek, Türkiye'nin önde gelen teknoparkları arasında üst sıralara yükselmiş ve ülkemizin en önemli üniversite-sanayi iş birliği projelerinden biri hâline gelmesine neden olacak. İlan edilen teknopark alanı ile birlikte Boğaziçi Teknopark 20.000 m²'lik bina kapasitesi kazanmış olacak; böylece, araştırma laboratuvarları, Ar-Ge merkezleri ve çok sayıda kuluçka firmasını barındıracak kapasiteye ulaşacak.

"KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran ise yaptığı basın açıklamasında "Yeni dönemle birlikte Boğaziçi Teknopark sadece fiziksel olarak değil, stratejik olarak da büyüyor. Akademi, girişimcilik ve sanayiyi bir araya getiren bir inovasyon üssü olma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

TEKNOLOJİ ÜRETİM KAPASİTESİNE KATKI

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ve akademisyenlerine sunulan bu imkân, üniversitenin bilimsel birikimini girişimlerle bir araya getirerek Türkiye'nin Ar-Ge ekosistemine ve teknoloji üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin eğitim ve araştırma kampüslerinin hemen yanında konumlanan yeni teknopark, akademik bilgiyle girişimcileri buluşturan stratejik bir merkez olarak üniversitenin birikimini toplumsal değere dönüştürmeyi hedefliyor.