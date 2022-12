Boğaziçili Batu’dan 1 milyon koşusu

Atv ekranının vazgeçilmezi Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde milyonları heyecanlandıran bir an yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Batu Alıcı 400 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik son soruyu açtırmaya hak kazandı. 20 yaşındaki yarışmacıya "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?" sorusu soruldu.400 bin lira değerindeki sorunun cevap şıkları a- '170 cm, 68-70 kg, 40 numara', b- '172 cm, 71-73 kg, 41 numara', c- '174 cm, 74-76 kg, 42 numara', 'd- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara' şeklindeydi. Batu Alıcı, 1.74 boy ve 42 ayakkabı numarasının izlediği ancak ismini hatırlamadığı bir belgeselden hafızasında kaldığını söyleyerek bu iki bilginin aynı şıkta bulunmasının 'c' yanıtı vermek için mantıklı bir sebep olabileceğini söyledi. 'B' ve 'C' şıkları arasında kaldığını ancak gördüğü Atatürk fotoğraflarından da bir çıkarım yaptığında son kararının 'C' olduğunu söyleyen Batu Alıcı doğru cevabı vererek 400 bin lirayı kazandı. 1 milyon lira değerindeki son sorunun açılacağı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması 11 Aralık Pazar akşamı milyonları atv ekranına kilitleyecek.