Haberler Yaşam Haberleri Boğaziçili Batu’dan 1 milyon koşusu
Giriş Tarihi: 6.12.2022

Boğaziçili Batu’dan 1 milyon koşusu

Atv’nin yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de Boğaziçili Batu Alıcı, son soruyu açtırmaya hak kazandı. 1 milyon lira değerindeki son soru, 11 Aralık Pazar akşamı sorulacak

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Boğaziçili Batu’dan 1 milyon koşusu
Atv ekranının vazgeçilmezi Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde milyonları heyecanlandıran bir an yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Batu Alıcı 400 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik son soruyu açtırmaya hak kazandı. 20 yaşındaki yarışmacıya "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?" sorusu soruldu.



'BELGESELDEN HAFIZAMDA KALDI'
400 bin lira değerindeki sorunun cevap şıkları a- '170 cm, 68-70 kg, 40 numara', b- '172 cm, 71-73 kg, 41 numara', c- '174 cm, 74-76 kg, 42 numara', 'd- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara' şeklindeydi. Batu Alıcı, 1.74 boy ve 42 ayakkabı numarasının izlediği ancak ismini hatırlamadığı bir belgeselden hafızasında kaldığını söyleyerek bu iki bilginin aynı şıkta bulunmasının 'c' yanıtı vermek için mantıklı bir sebep olabileceğini söyledi. 'B' ve 'C' şıkları arasında kaldığını ancak gördüğü Atatürk fotoğraflarından da bir çıkarım yaptığında son kararının 'C' olduğunu söyleyen Batu Alıcı doğru cevabı vererek 400 bin lirayı kazandı. 1 milyon lira değerindeki son sorunun açılacağı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışması 11 Aralık Pazar akşamı milyonları atv ekranına kilitleyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına peş peşe tepkiler: İspat etmezse şerefsizdir
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Türkiye'de milyonların gözü bu rakama döndü
CHP'nin yeni danışmanı Hacer Foggo'dan Mehmetçik'e alçak iftira!
Karadeniz gazında kritik gelişme! TPAO duyurdu: Denizin derinliklerine yerleştirildi
İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç bir terör üssü haline gelmemeli
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
Son dakika: Bahçeli'den 6'lı masanın adayıyla ilgili açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur
SON DAKİKA: Alibeyköy'de tramvay kazası! İETT otobüsü ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var
Finansal İstikrar Komitesi'nin yedinci toplantısı gerçekleşti: Troy kart kararı
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğaziçili Batu’dan 1 milyon koşusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA