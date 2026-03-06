Boğaziçi’nde 3 bin kişi birlikte oruç açtı

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nce (BİSAK) bu yıl 11'incisi düzenlenen iftar programı, önceki akşam üniversitenin Güney Kampüsü'nde gerçekleştirildi. 3 bini aşkın kişinin oruç açt-ı ğı iftarın ardından kampüste cemaatle akşam namazı kılındı ve toplu dua edildi.

Programda, Gazze'de yaşanan gelişmelere dikkati çekmek amacıyla rektörlük binasına Filistin bayrağı asıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hucurat Suresi'nde yer alan "Müminler kardeştir" ayetine, Güney Kampüsü'nde yer verildi.