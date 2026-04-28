Boğazına çilek takılan minik Mustafa hayatını kaybetti

Kırşehir Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve hakim Berna Saçan Türker'in 2.5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal'in yediği çilek nefes borusuna kaçtı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan minik Mustafa kurtarılamadı. Türker için Kırşehir Ahi Evran Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, çocuğun babası Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve annesi hakim Berna Saçan Türker gözyaşı döktü. Küçük çocuk Mersin'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yayımladığı mesajında; "Evlat acısı, tarifi en zor imtihanlardan biridir. Bu büyük kaybın acısını yürekten paylaşıyor; merhum evladımıza Allah'tan rahmet, kıymetli meslektaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

