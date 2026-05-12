Boğazına havuç takılan öğrencisini kurtardı

Giriş Tarihi: 12.05.2026

İHA
Hatay'da havuç yediği esnada nefes alamayan Suriyeli öğrenciyi öğretmeni, Heimlich manevrası yaparak kurtardı. O anlar kameraya yansıdı. Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Yavuz Selim İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Alper Baş, nöbeti sırasında bir öğrencinin nefes alamadığını ve zor anlar yaşadığını fark etti.

Öğrencilerin bağrışları esnasında öğretmen Baş, nefes alamayan öğrenciye Heimlich manevrası yaptı. Öğretmen Alper Baş, "Okulumuzun ilkyardım kurslarıyla birlikte öğrenmiş olduk. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte sık sık bu tür olayları konuşup birlikte nasıl müdahale etmemiz gerektiğiyle alakalı hep üzerinde duruyoruz" dedi.

