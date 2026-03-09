Haberler Yaşam Haberleri Boğazına şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrası ile kurtarıldı
Giriş Tarihi: 9.03.2026 14:31

Boğazına şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrası ile kurtarıldı

Kütahya Şehir Hastanesi’nde ailesiyle birlikte muayene sırasını bekleyen 3 yaşındaki bir çocuk, yediği şekerin nefes borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük çocuk, hemşirenin saniyeler içinde yaptığı Heimlich manevrası sayesinde yeniden nefes almaya başladı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Boğazına şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrası ile kurtarıldı
  • ABONE OL

Olay, hastanede mesai dışı poliklinik hizmetlerinin sürdüğü 17.00-19.00 saatleri arasında meydana geldi. Poliklinik önünde ailesiyle bekleyen çocuğun nefes borusuna yediği şeker kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını ve ailesinin paniklediğini fark eden Acil Servis Süpervizörü Sabri Demirbaş, hızla olay yerine koşarak müdahale etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, Demirbaş'ın soğukkanlılığını koruyarak küçük çocuğa müdahale ettiği görüldü. Tecrübeli hemşire, uyguladığı Heimlich manevrası ile ikinci denemede şeker parçasını çıkartarak çocuğun yeniden nefes almasını sağladı.

"EĞİTİMİN NEREDE GEREKECEĞİ HİÇ BELLİ OLMUYOR"

Olayı anlatan Sabri Demirbaş, 39 yıllık meslek tecrübesinin önemine dikkat çekerek, "Şehir Hastanesinin açılışından bu yana süpervizör olarak görev yapıyorum. Olay anında görev yerime geçerken bağrışmaları duydum. Çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadıklarını gördüm. Doğru pozisyonda yaptığım 2-3 manevra sonrası şeker dışarı çıktı. Mesleğimiz gereği aldığımız ilk yardım eğitimlerinin nerede ve ne zaman hayat kurtaracağı belli olmuyor. Üzerimize düşen görevi yaptık, aileye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Olayın ardından sevinçli aile, hastaneyi ziyaret ederek sağlık personeline teşekkür etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğazına şeker kaçan 3 yaşındaki çocuk, Heimlich manevrası ile kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz