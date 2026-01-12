Boğazını kesip kolonya ile yakmıştı: Teyze katili cani tutuklandı!

Olay, 3 gün önce Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde yapılan incelemede Binnaz Eriş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk tespitlerde cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla evde yangın çıkarıldığı değerlendirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalarda çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda Binnaz Eriş'i öldürdüğü belirlenen kız kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç. gözaltına alındı.
ALTIN VE PARALARI ALMIŞ
Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İ.Ç.'nin, evine gittiği teyzesi Binnaz Eriş'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğü, evdeki altın ve paralar ile Eriş'in cep telefonunu alıp çıktığı belirtildi. İ.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu da okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.
EVE GELİP AĞLADI
İ.Ç.'nin daha sonra yeniden Binnaz Eriş'in evine giderek cansız bedeninin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen İ.Ç.'nin yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.