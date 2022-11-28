Boğsak Bungalov Evleri Fiyatları – Boğsak Kiralık Bungalov Evleri Nerede, Nasıl Gidilir, Konaklama Ne Kadar?

Türkiye'nin en gözde tatil yerleri arasında bulunan Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Boğsak bungalov evleri nerede diye soranlar vardır. Uzun süre tatil yapacak veya birkaç gün boyunca vakit geçirecek olanlar, Boğsak bungalov evleri fiyatları hakkında detaylı araştırma yapar. Kısıtlı bir bütçeye sahip olanlar ve ekonomik bir tatil planı hazırlayanlar için Boğsak bungalov konaklama ne kadar sorusunun cevabı mühimdir. Boğsak kiralık bungalov konaklama ücretleri uygun mudur? Merkeze yakın mıdır?

Boğsak Bungalov Evleri Nerededir?

Sıcak bir Akdeniz ili Mersin'e ait bir ada olan Boğsak, birçok kişi için keşfedilmemiş bir yerdir. Çileği ve küçük adacıkları ile meşhur Silifke'de bulunur. Boğsak Koyu, ilçenin en güzel koylarından biridir ve Caretta Caretta'ların ürediği yer olma özelliğine sahiptir. Boğsak Adası'nın geçmişi oldukça eskiye dayanır. Bizans'a ait izleri taşıyan kiliseler, evler, sarnıçlar ve mezarlar görülür. Bakir doğası, masmavi temiz denizi ve huzurlu sahili ile tam bir dinlenme yeridir. İncekum koyu ise ziyaretçilerin ilgisini çeken bir alandır. Deniz turizminin merkezlerinden olan Mersin'de, Boğsak dışında ziyaret edilebilir çok sayıda lokasyon vardır. Koy ile adanın her karışını görmek ve keyifli vakit geçirmek için çeşitli konaklama seçenekleri mevcuttur. Bunlar, herkesin imkanlarına yönelik alternatiflerdir. Bungalov evleri ise son yıllarda turistler tarafından yoğun ilgi görür.

Boğsak Koyu, Boğsak Adası'nın karşısındadır ve buraya gitmek için öncelikle Mersin'e, daha sonra da Silifke'ye varılması gerekir. Yeşilovacık mahallesi'ndeki Boğsak, Ankara-Mersin karayolunun yukarısında yer alır. Mersin merkeze 110, Silifke'ye ise 20 kilometre uzaklıktadır.

Boğsak Bungalov Evleri Fiyatları Nedir?

Adanın doğal atmosferine uygun ahşap bungalov evler ziyaretçiler için rahat bir konaklama seçeneğidir. İçerisinde koltuk, masa, sandalye, perde, tuvalet ve banyo gibi her şeyin olduğu bu evler, kendi evinizdeymiş gibi hissetmenizi sağlar. Deniz manzaralı bungalov evlerinin ücretleri ise sezona ve kişi sayısına bağlı olarak değişir. Fakat, her bütçeye uygun bir ödeme planı bulmak kolaydır.