Boğulma tehlikesi geçiren güvenlik görevlisi hastanede hayatını kaybetti

Denizde dalga boyunun 5 metre olduğu fırtınalı gecede 32 yaşındaki Onur Öğüt denize girdi. Onur Öğüt'ün dalgaların arasında sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından denizde can çekişen Ögüt'ün kurtarılması için deniz polisi ve kara ekipleri alarma geçti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan çalışmada kısa sürede karaya çıkartılan Onur Öğüt sağlık ekiplerini ilk müdahalesini ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Onur Ögüt yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Onur Ögüt, ailesi, sevenleri ve yakanlarının gözyaşları arasında Serik. Abdurrahmanlar Çıtlıklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.