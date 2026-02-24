Haberler Yaşam Haberleri Boğulma tehlikesi geçiren güvenlik görevlisi hastanede hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 24.02.2026 12:14

Boğulma tehlikesi geçiren güvenlik görevlisi hastanede hayatını kaybetti

Antalya’da 17 Şubat gecesi saat 23.30 sularında Konyaaltı Sahilinde denize girmesi sonucu boğulma tehlikesi atlatan güvenlik görevlisi Onur Öğüt (32) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Boğulma tehlikesi geçiren güvenlik görevlisi hastanede hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Denizde dalga boyunun 5 metre olduğu fırtınalı gecede 32 yaşındaki Onur Öğüt denize girdi. Onur Öğüt'ün dalgaların arasında sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından denizde can çekişen Ögüt'ün kurtarılması için deniz polisi ve kara ekipleri alarma geçti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan çalışmada kısa sürede karaya çıkartılan Onur Öğüt sağlık ekiplerini ilk müdahalesini ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Onur Ögüt yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Onur Ögüt, ailesi, sevenleri ve yakanlarının gözyaşları arasında Serik. Abdurrahmanlar Çıtlıklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğulma tehlikesi geçiren güvenlik görevlisi hastanede hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz