Boksörün katillerine verilen ceza onandı

Konya'da dayak yiyen Ayşe Nur Eker'i kurtarmak isterken bıçaklanarak öldürülen boks antrenörü Orhan Çumralıgil'in (34) katil zanlıları Fatih Özçiftçi (31) ve Yaşar Karadeniz'e (32) verilen müebbet ve 12'şer yıl hapis cezaları ile ilgili Yargıtay son sözü söyledi. Kamuoyunda ikinci Kadir Şeker vakası olarak adlandırılan davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi sanıklar hakkında verilen cezaları onadı.Selçuklu ilçesinde 26 Mayıs 2021'de meydana gelen olayla ilgili kararda, "Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun alarak yapıldığı, vicdanı kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eksik inceleme bulunmadığı, eylemin sanıklar tarafından birlikte gerçekleştirildiği saptandığı, meşru savunma ve sınırın aşılması hükümlerinin uygulama olanağının bulunmadığı, haksız tahrik koşullarının oluşmadığı, hükümlerde hukuka aykırılık bulunmamıştır" denildi.