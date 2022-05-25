Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'daki çocuk kaçırma paylaşımları asılsız çıktı! Emniyetten açıklama geldi
Giriş Tarihi: 25.5.2022 10:53 Son Güncelleme: 25.5.2022 12:02

Diyarbakır'daki çocuk kaçırma paylaşımları asılsız çıktı! Emniyetten açıklama geldi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’daki çocuk kaçırma paylaşımları asılsız çıktı! Emniyetten açıklama geldi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde son günlerde sosyal medyadaki paylaşımlarla ortaya atılan ‘çocuk kaçırma’ söylentileri güvenlik güçlerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu asılsız olduğu belirlendi.

Hafta sonundan bu yana bazı sosyal medya hesaplarında kimliği belirsiz bir kişinin fotoğrafı paylaşılarak Diyarbakır'da çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

Söz konusu paylaşımlarla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kentte çocuk kaçırılması olayının yaşanmadığı, söz konusu iddiaların ise asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimler olduğu öğrenildi. Van'da da sosyal medyada yer alan 'çocuk kaçırma' paylaşımlarının asılsız olduğu ifade edildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Son zamanlarda sosyal medyada Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kırıkkale gibi farklı illerde çocuk kaçırma haberlerine/paylaşımlarına yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bununla ilgili müdürlüğümüze ve adı geçen illerimizdeki emniyet müdürlüklerimize yapılan herhangi bir şikayet ya da mağduriyet başvurusu bulunmamaktadır. Provokasyon amacı güdülerek, ilimizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan bu tür art niyetli 'çocuk kaçırma' paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır."

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Diyarbakır'daki çocuk kaçırma paylaşımları asılsız çıktı! Emniyetten açıklama geldi
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