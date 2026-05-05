Doğu Karadeniz’de taşkın önlemi: Dere yatakları temizleniyor

Aşırı yağışlar ile birlikte Doğu Karadeniz bölgesinde oluşan taşkınlar ve heyelanların önüne geçmek için DSİ ekiplerince dere yataklarında yoğun çalışma yapılıyor.

Aşırı yağışlardan arazı yapısı yüzünden etkilenen Doğu Karadeniz bölgesinde il, ilçe ve yol güzergâhında bulunan dere yataklarında oluşan hafriyat ve molozların temizlenmesine devam ediliyor. DSİ Bölge müdürlüğü tarafından dere ve ırmak yataklarında yapılan çalışmalarda yüksek kesimlerden gelen çeşitli malzemeler dere yataklarından çıkartılıyor.

Bölgede aşırı yağışlarda metre kareye 200 Kg yağış düşmesi sonucu birçok ilçe ve yerleşim yerleri sular altında kalıyordu. İlçelerden geçen dere yataklarında yapılan çalışmalarda Dere yataklarında oluşan molozlar dere yataklarından alınarak çeşitli alanlara boşaltılıyor.

DSİ bölge müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Yaz yağmurlarının Doğu Karadeniz bölgesinde birçok alanda taşkınlara ve dere yataklarının yetersizliği ile karayollarına ve ilçelere zarar verdiği bu nedenle dere yataklarının boşaltıldığı ve akar suların güvenli akması için önlemler alındığı belirtildi.

