Bölgesel savaşın gayrimenkul rotası değişti: Türkiye "güvenli liman" olarak yeniden ön plana çıktı

Ustaoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın gayrimenkul piyasalarına etkilerini değerlendirdi. Ustaoğlu, Dubai'de işlem hacimlerinin sert düştüğünü ancak bunun fiyatlara aynı ölçüde yansımadığına dikkat çekerek, "Endekslerde ciddi düşüş var ama bu doğrudan fiyatlara yansımış değil. Yatırımcı şu an 'bekle-gör' pozisyonunda" diye aktardı. Türkiye'de ise yabancı yatırımcı ilgisinin son yıllarda belirgin şekilde gerilediğini söyleyen Ustaoğlu, "2022'de 77 binin üzerinde olan satış 2025'te yaklaşık 23 bine geriledi. Yüzde 68'lik bir düşüş var" dedi. Ustaoğlu'na göre savaş sonrası Dubai gayrimenkul piyasasında işlem hacmi ciddi şekilde geriledi ancak bu düşüş fiyatlara aynı oranda yansımadı. "Dubai Borsası Gayrimenkul Endeksi yaklaşık yüzde 30 düştü. Tapu verilerine göre işlem sayılarında da yüzde 32'ye yakın bir gerileme var" diyen Ustaoğlu, Türklerin Dubai'de en fazla konut alımı yapan ikinci millet olduğunu belirtti.