Bölgesel savaşın gayrimenkul rotası değişti: Türkiye "güvenli liman" olarak yeniden ön plana çıktı

Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu, savaş sonrasında İranlıların Türkiye'deki gayrimenkul talebinin yüzde 200 oranında artışlar kaydettiğini belirterek, en fazla İstanbul, Antalya ve Mersin'i tercih ettiklerini söyledi. Gayrimenkul alımında Türkiye'nin güvenli liman olduğunu ve 400 bin dolar üzeri gayrimenkul alımına vatandaşlık verilmesi konusunun İranlılara cazip geldiğini kaydeden Ustaoğlu, Türklerin ise Dubai'ye yoğun ilgi gösterdiğini, kendi ülke vatandaşlarının ardından Türklerin Dubai'de konut alımı yapan ikinci millet olduğunu söyledi.
Ustaoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın gayrimenkul piyasalarına etkilerini değerlendirdi. Ustaoğlu, Dubai'de işlem hacimlerinin sert düştüğünü ancak bunun fiyatlara aynı ölçüde yansımadığına dikkat çekerek, "Endekslerde ciddi düşüş var ama bu doğrudan fiyatlara yansımış değil. Yatırımcı şu an 'bekle-gör' pozisyonunda" diye aktardı. Türkiye'de ise yabancı yatırımcı ilgisinin son yıllarda belirgin şekilde gerilediğini söyleyen Ustaoğlu, "2022'de 77 binin üzerinde olan satış 2025'te yaklaşık 23 bine geriledi. Yüzde 68'lik bir düşüş var" dedi. Ustaoğlu'na göre savaş sonrası Dubai gayrimenkul piyasasında işlem hacmi ciddi şekilde geriledi ancak bu düşüş fiyatlara aynı oranda yansımadı. "Dubai Borsası Gayrimenkul Endeksi yaklaşık yüzde 30 düştü. Tapu verilerine göre işlem sayılarında da yüzde 32'ye yakın bir gerileme var" diyen Ustaoğlu, Türklerin Dubai'de en fazla konut alımı yapan ikinci millet olduğunu belirtti.
TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR DURUŞ SERGİLEDİ
Vatandaşlık yatırımlarında da yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Ustaoğlu, "Vatandaşlık için alınan gayrimenkullerde 5 yıllık elde tutma süresi dolmaya başladı. Bu nedenle yatırımcılar satışa yöneliyor. Yani yabancıya ilk satış düşerken ikinci el satışlar artıyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin buna rağmen bölgesel kriz ortamında görece daha istikrarlı bir görünüm sunduğunu belirten Ustaoğlu, "Körfez'deki daralmaya rağmen Türkiye daha güçlü bir duruş sergiledi. Bu da orta ve uzun vadede yeniden talep oluşturabilir" değerlendirmesinde bulundu.
İRANLILARDAN TALEP YÜZDE 200 ARTTI
Ustaoğlu, son dönemde özellikle İranlı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin dikkat çekici şekilde arttığını belirterek, "Savaş sonrası İranlılardan gelen talep yaklaşık yüzde 200 arttı." dedi. Bu talebin temelinde güvenlik ve vatandaşlık avantajının bulunduğunu belirten Ustaoğlu, "Türkiye 400 bin dolarlık gayrimenkul alımına doğrudan pasaport veriyor. Bu da yatırımcıya daha kalıcı bir güven sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Ustaoğlu, İranlı yatırımcıların ağırlıklı olarak İstanbul, Antalya ve Mersin'i tercih ettiğini ifade etti.