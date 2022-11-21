Bollywood filmi Sultan konusu nedir? Sultan filmi oyuncuları kimlerdir?

Sultan filmi 21 Kasım Pazartesi akşamı Star Tv ekranlarında olacak. 'Sultan' filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ali Abbas Zafar üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda ve Amit Sadh gibi isimler yer alıyor. İşte Sultan filmi konusu ve oyuncuları!

SULTAN FİLMİ KONUSU

Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.

SULTAN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Ali Abbas Zafar'ın yer aldığı filmin yapımcılığını ve senaryosunu Aditya Chopra üstleniyor. Filmin başrollerinde Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda ve Amit Sadh yer alıyor. Filmin müziklerini ise Vishal-Shekhar üstleniyor.