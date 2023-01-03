‘Cezaevinde akıllandım’

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtıp sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın (21) yargılanmasına Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 25 Ekim'de tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan ve 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Özkiraz duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Özkiraz'ın avukatı "Müvekkilim bazı yalanları söylemiştir. Cezaevinde akıllandığını söylüyor. Ailesine, erkek arkadaşına yalan söylemiş ve dersini almıştır" dedi. Özkiraz ise savunmasında şunları anlattı:Çapa Tıp Fakültesi'nde güvenlik yoktu. Kemal Atay amfisindeki derslere girdim.Toplamda kaç tane kimlik kartı yaptırdım, hatırlamıyorum. Öğrenci kartımın sahte olmasından dolayı cüzdanımda taşıyordum. WhatsApp grubundaki paylaşımlarla hangi dersler olduğuna bakıp derslere giriyordum.Hastaneye annemi götürdüğümde, hastalığını tıbbi terimlerle anlatınca acil hekimi "Sağlık çalışanı mısınız?" diye sorunca 6'ncı sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttım. Doktorlar muayene yaparken sadece izliyordum. Çocuk doktoruna, çocuk cerrahisine ilgi duyduğumu ve yanında zaman geçirmek istediğimi söyledim. Kendi hazırladığım TUS sonucunu gösterdim. İzin verdiler. Dikiş 1 kez yaptım. Bir anlık hevesle doktor kaşesi bastırdım. Kaşe elime geçince doktor ve sekreteriyle birlikte güldük. Hiç reçete düzenlemedim.Tanıkların ifadesinin ardından mahkeme, Özkiraz'ın tutukluluk halinin devamına ve ikinci duruşmanın 30 Ocak'ta görülmesine karar verdi.