Bolu Belediyesi’nde arama yapıldı: Soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

Giriş Tarihi: 4.04.2026 09:27

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın tutuklandığı ‘İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde belediye binasına gelen jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

DHA
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı.

28 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonun ardından soruşturma devam ederken Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde arama yapmak için İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Bolu Belediye Başkanlığı binasına geldi. Belediye başkan yardımcıları ve birim sorumluları da sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından aramalara yardımcı olmaları için evlerinden alınarak belediyeye getirildi. Hafta sonu mesaisi için belediyeye gelen personelin ise binaya girişlerine izin verilmedi. Jandarma ekipleri tarafından belediye içerisindeki arama devam ediyor. Soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

