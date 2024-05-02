Bolu Dağı Tüneli’ne heyelan önlemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik 2. etap çalışmalarına temmuz ayında başlayacaklarını bildirdi. Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul-Ankara istikametinde 2 Nisan 2022'de meydana gelen heyelanın ardından, yaşanabilecek benzer durumların önlenmesi amacıyla tünel giriş yapısının betonarme temel üzerine çelik konstrüksiyon imalatı ile uzatılmasının projelendirildiğini ifade etti. Bolu Dağı Tüneli'nin her iki tüpünde portal uzatma çalışması yapılması planlandığını belirten Uraloğlu, "Projede bir tüpün 90 metre diğer tüpün ise 67 metre uzatılması ile viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değişimi yer almaktadır" bilgisini paylaştı. Uraloğlu, 1. etabın 7 Kasım 2023'te tamamlandığını hatırlatarak, "Bolu Dağı Tüneli'nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik 2. etap çalışmalarına temmuzda başlayacağız. Tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkardık. Heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedefledik" dedi.