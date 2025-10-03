Bolu Göynük’te feci kaza: 1 ölü!

Kaza, Göynük'e bağlı Dedeler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nallıhan yönünden Göynük istikametine ilerleyen B.B. (45) yönetimindeki 34 TL 8670 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.A. (33) yönetimindeki 14 ER 783 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekibi tarafından otomobilden çıkarılan sürücü B.B., sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Göynük Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise kazayı yara almadan atlattı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.