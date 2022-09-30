Bolu İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle İstanbul Bolu Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Kültür ve Turizmin başkenti İstanbul'a iş ya da gezi amaçlı gelen birçok kişi vardır. Aynı zamanda doğal güzelliği ile ziyaretçi alan Bolu'ya da birçok yerden gelen kişi sayısı çoktur. Bir şehirden farklı bir şehre gitmek, özel araçla veya diğer ulaşım araçlarının çoğalması ile çok daha kolay hale gelmiştir. Özel araç, uçak ya da otobüs ile ulaşılabilen bu şehirlere kaç saatte ulaşılabileceği de merak konusudur. İstanbul Bolu arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Bolu İstanbul arası kaç km? Gibi soruların yanıtları…

Bolu İstanbul Arası Kaç Km? İstanbul Bolu Arası Kaç Km?

Özel araç, seyahatlerde sık kullanılan ulaşım araçlarından biridir. Bolu İstanbul güzergahını kullanacaklar için, araba ile Bolu İstanbul arası 260 kilometredir. Özel araçla seyahat ederken bu yolu kullanacaklar için İstanbul Bolu arası Kuzey Marmara otoyolu üzerinden 2 saat 57 dakika, O-4 yolu üzerinden yaklaşık 3 saat 10 dakika sürmektedir. Bu yaklaşık saat, trafiğe göre değişkenlik gösterebilmektedir.

İstanbul Bolu Arası Kaç Saat? İstanbul Bolu Arası Ne Kadar Sürer?

Bolu İstanbul arasında seyahat edecekler için çok sayıda otobüs ve uçak seferi bulunmaktadır. Bolu İstanbul Arası otobüs ve uçak seferleri günün hemen her saatinde tercih edilebilmektedir. İstanbul Bolu arası, Anadolu Yakası için otobüs ile ortalama 3 saat 25 dakika, Avrupa Yakası için ortalama 4 saat sürmektedir. Uçakla seyahat etmek isteyenler için, İstanbul Bolu arası uçakla 16 dakika sürmektedir.