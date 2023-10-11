Bolu Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Bolu Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Bolu Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir araştırması yaparken bu kaplıcaların hangi hastalığa iyi geldiğine dikkat etmek gerekir. Ayrıca kaplıcalara gideceklerin önemli bir sağlık sorunu varsa, bu kişiler önce kendi sağlıkları için bir sakıncası olup olmadığı konusunda doktorlarına danışmalıdırlar. Peki ya Bolu Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir? İşte bu termal kaplıcalara ilişkin detaylar.

Bolu Kaplıcaları Nerede ve Nasıl Gidilir?

Bolu'da yer alan en merkezi ve popüler kaplıcalar aşağıda listelendiği gibidir.

Karacasu Kaplıcaları: Karacasu Kaplıcaları, Bolu'ya 5 kilometre mesafede yer alır. Ortalama 40-46 derece sıcaklığa sahip olan bu kaplıcalar Kuzey Anadolu fay hattından meydana gelmektedir. Çok geniş bir skalası olan kaplıcalar kadın ve cilt hastalıkları dahil olmak üzere siyatik gibi hastalıklara da tedavi sunar. Pavlu: Seben ilçesinde bulunan bu kaplıcalar 5 farklı sıcaklık derecesine sahiptir ve özellikle cilt hastalıklarına şifa getirir. Sarot Kaplıcası: Sarot Kaplıcasının suyunda sülfat, sodyum ve kalsiyum yer alır. Mudurnu'dan 30 km Kuzey'de olan bu kaplıcalardaki su 60 derecedir. Çatak Termali: Göynük ilçesinden 30 kilometre uzaklıkta olan bu Termal, Bolu Merkez'e 100 km mesafededir. 32 derece gibi ılık bir sıcaklığa sahiptir. Kaynak suyunda kalsiyum ve bikarbonat bulunur. Özellikle romatizma ve siyatik benzeri rahatsızlığı bulunanların bu termali ziyaret etmesi uzmanlarca önerilmektedir. Babas Ilıcası: 37.2 gibi ideal bir sıcaklığa sahip olan mekan Mudurnu'ya 5 kilometre uzaklıkta yer alır. Romatizma, sindirim ve böbrek hastalıkları için adeta bir şifa olan kaplıcaların suyunca bikarbonat, kalsiyum, karbondioksit ve magnezyum yer alır.

Bolu'daki Kaplıcalar'a gitmek için en iyi yöntem genellikle özel araçlar olsa da merkeze yakın kaplıcalara otobüs ya da minibüs aracılığıyla gitmek mümkündür. Tercih edilecek olan kaplıcalar seçildikten sonra tesise nasıl gidileceği araştırılmalıdır.

Bolu Termal Kaplıcaları Suyu Kaç Derece?

Bolu'daki farklı termal kaplıcaların sularının sıcaklıkları tamamen aynı değildir. Genellikle Bolu'daki termal suların sıcaklığı 30 ila 70 derece arasında ölçülmüştür.

Fakat bilinmelidir ki, bu sıcaklık değerleri tesisin türüne, su kaynağına ve tedavi amaçlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Bolu Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

Bolu'daki kaplıcalar, doğal kaynak suları ve çevresinin doğal güzellikleri ile ünlüdür.

Bu kaplıca sularının; romatizmal hastalıklar, kas ve eklem ağrıları, stres ve anksiyete, cilt sorunları, solunum yolu rahatsızlıkları ve sindirim sorunları gibi bir dizi rahatsızlığa iyi geldiği kanıtlanmıştır.