Bolu merkezli 5 ilde 998 milyonluk vurgun! Dev siber operasyonda tutuklu sayısı 9’a yükseldi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göynük ilçesinde 2 vatandaşın mağdur edilmesi üzerine başlatılan "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" soruşturması derinleşerek sürüyor. Bolu İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Hakkari, Mardin ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Daha önce adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasının ardından, bugün yeni bir gelişme yaşandı.