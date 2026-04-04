Haberler Yaşam Haberleri Bolu otoyolda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi! 6 yaralı
Giriş Tarihi: 4.04.2026 15:04

Bolu’nun Gerede ilçesi Anadolu Otoyolu’nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Kaza, saat 12.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 2 araç çarpıştı. Arkadan gelen 8 araçta kazaya karıştı. Bir minibüs ile 9 otomobilin karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.3s

