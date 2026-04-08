Bolu tünelinde dehşet anları! TIR’ın çarptığı otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Bolu Dağı Tüneli içerisinde tırla çarpışması neticesinde hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
HURDAYA DÖNEN ARAÇTA: 5 YARALI
Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu geçişi üzerindeki Bolu Dağı Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne giden Orhan Gümüş idaresindeki 81 EM 044 plakalı çelik boru yüklü tır, önünde seyreden Savaş Yığın yönetimindeki 54 ATT 892 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil tünel içerisindeki yol kenarındaki beton kaldırıma çarptı. Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan sürücü Savaş Yığın ile yolcular Adalet Yığın, Nimet Taşkıran ve Halil Taşkıran ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.