PKK’nın tefecilik hücresine operasyon: İsimleri Dağ Kuşu! Fare zehiri içerek intihara kalkıştı

Operasyonu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'nın "Dağ Kuşu Silahlı Suç Örgütü" ismindeki "Tefecilik Hücresi" çökertildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Silah Kaçakçılığı, Nitelikli Tehdit, Şantaj, Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlarına karıştıkları belirlenen üç kişi, Güngören İlçesi'ndeki bir adrese Özel Harekat destekli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Örgüt lideri R.D. de söz konusu adreste yakalandı. Üç kişinin; Bağcılar, Fatih ve Güngören İlçeleri'nde tekstil sektöründe faaliyet yürüten esnaflara yüksek faizle döviz cinsinden borç para verdikleri, ödemeleri yapamayan kişileri öldürmekle ve aile bireylerine zarar vermekle tehdit ettikleri ve "Tefecilik" suçunu işledikleri saptandı. Mağdurları maddi ve manevi yıkıma uğrattıkları belirlenen örgüt üyelerinin bölücü terör örgütü PKK ile irtibatlı oldukları, elde ettikleri haksız kazancı bölücü terör örgütü PKK'ya aktardıkları ve örgüt lideri olan R.D. isimli kişinin "Bölücü terör örgütü PKK'nın Tefecisi" olarak anıldığı tespit edildi.

MAĞDURLARI İNTİHARA SÜRÜKLEDİLER

Bölücü terör örgütü PKK'ya müzahir sosyal medya platformunda üyelikleri olduğu tespit edilen örgüt üyelerinin; bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Şehir Yapılanması'na bağlı alt grup olarak çıkar amaçlı suç işledikleri saptandı. Örgüt üyelerinin; bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olan ve etkisiz hale getirileren teröristlerin sözde "Şehit'" diye anıldığı ve öldürülen teröristlerin aileleri ile yakınlarının "Değer Ailesi" olarak adlandırıldığı söz konusu platform üzerinden sözde "Değer Ailesi" olarak anılan kişilere maddi yardımda bulundukları belirlendi. "Yardımlaşma" adı altında organize olan örgüt üyelerinin; bazı belediyelerde işe sokulma vaadi ile insanları kandırdıkları da saptandı. Örgütün baskılarına dayanamayıp fare zehri içerek intihar girişiminde bulunan ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle hayata döndürülen mağdurların olduğu ve örgüt üyelerinin eylemlerini örgütün odak noktası haline gelen Güngören İlçesi'nde yer alan pastane ve kahvehanelerde gerçekleştirdiği ifade edildi.

"BORÇLULAR LİSTESİ" HAZIRLAMIŞLAR

Üç örgüt üyesinin gözaltına alındığı operasyonda çelik kasa içerisinde; tefecilik mağdurlarının faiz, borç ve kimlik bilgilerinin yer aldığı iki ajanda, tefecilik mağduru dört kişiye ait tapu belgesi, muvazaalı taşınmaz devir işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir vekalet belgesi, iki tüfek, bir silah, 125 mermi, 37 bin lira nakit para, örgüt üyelerinin kullandıkları cep telefonları ve üç ziynet eşyası ele geçirildi. Örgüt üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ajandalar ve el konulan telefonların "Notlar" bölümünde "Borçlular Listesi" tutan örgüt üyelerinin, kişisel verilerini ele geçirerek depoladıkları mağdurların ve ailelerinin malvarlıklarına el koymaya çalıştıkları da saptandı. Yakalanmamak için VPN kullanan örgüt üyelerinin "Premium" üyeliklerinin olduğu bazı uygulamalar üzerinden gönderdikleri linklerle yasa dışı sorgu ve bilgi toplama yaptıkları da ifade edildi.