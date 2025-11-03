Bolu’da 18 köy ile 4 mahalle karantina altına alındı! Büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi

Mudurnu'da İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından alınan kararla Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak, Karapınarkavağı köyleri ile Yıldırım Beyazıt, Musalla, Kaygana ve Karacakaya Mahalleleri karantina altına alındı.

BÖLGELERDE HAYVAN HAREKETLERİ TAMAMEN DURDURULDU

Alınan tedbirler kapsamında bu bölgelerde hayvan hareketleri tamamen durduruldu. Sadece mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü hayvan hareketine izin verilecek. Öte yandan, hastalığın yayılma riskine karşı Mudurnu Hayvan Pazarı da ikinci bir emre kadar kapatıldı.