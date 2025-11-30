Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da 2. kompresör vakası: İşçinin makatından hava basıldı! Kalın bağırsağı patladı
Giriş Tarihi: 30.11.2025 19:15

Bolu'da 2. kompresör vakası: İşçinin makatından hava basıldı! Kalın bağırsağı patladı

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da yaşanan ve 15 yaşındaki Muhammed'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından bir yenisi de Bolu'da görüldü. Bolu’nun Göynük ilçesinde bir enerji santralinde işçiler arasında yapılan "şaka" ağır yaralanmayla sonuçlandı. Mesai arkadaşının kompresörle makatından hava bastığı işçinin kalın bağırsağı patlarken, diğer işçi tutuklandı.

İHA
Bolu’da 2. kompresör vakası: İşçinin makatından hava basıldı! Kalın bağırsağı patladı

Olay, yaklaşık 5 gün önce Göynük'teki bir enerji santralinde meydana geldi. İddiaya göre, santralde çalışan bir işçi, birlikte çalıştığı Ö.K.'ye iddiaya göre "şaka" yapmak amacıyla kompresörle makatından hava bastı.

KALIN BAĞIRSAĞI PATLADI!

Olayın ardından fenalaşan Ö.K., kendi imkanlarıyla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Ö.K.'nin hastanede yapılan kontrolde kalın bağırsağında yırtık tespit edildi. Başarılı bir operasyon geçiren işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren işçiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da 2. kompresör vakası: İşçinin makatından hava basıldı! Kalın bağırsağı patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz