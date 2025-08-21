Bolu’da 20 hektar kül oldu

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 6 saatlik yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangın, önceki gün saat 15.00 sıralarında Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 7 helikopter, 57 araç ve 200 personel havadan ve karadan müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 6 saat süren yoğun müdahalesinin ardından alevlerin kontrol altına alındığı bildirildi. Yaklaşık 20 hektarlık alanın küle döndüğü orman yangınının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin büyümemesi için gayret gösteriyor.