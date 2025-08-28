Bolu’da 3 defineci suçüstü yakalandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak kazı yapan 3 defineci, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mengen'de bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ormanda kaçak kazı yapan 3 defineciyi suçüstü yakaladı. Operasyonda, 1 jeneratör, 2 kırıcı-delici makine, hava pompası, dalgıç pompa, manyetik ateşleyici kutusu ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.