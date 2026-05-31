Bolu’da acı kaza: Otomobil yön tabelasına çarptı! Evli çift öldü çocukları ağır yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Ergen yönetimindeki 55 AHR 866 plakalı otomobil, kavşakta Dörtdivan ilçesine dönüşü gösteren tabela direğine çarptı.
EVLİ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücüsü Yusuf Ergen ve eşi Elif Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
ÇOCUKLARI AĞIR YARALI
Araçta bulunan çiftin çocukları E.G. ise ağır yaralı olarak Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansız bedenler inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.