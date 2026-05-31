Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da acı kaza: Otomobil yön tabelasına çarptı! Evli çift öldü çocukları ağır yaralı
Giriş Tarihi: 31.05.2026 12:14

Bolu'da acı kaza: Otomobil yön tabelasına çarptı! Evli çift öldü çocukları ağır yaralı

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'ndaki kavşaktaki yön tabelası direğine çarpan otomobildeki Yusuf Ergen (41) ve eşi Elif Ergen (25) hayatını kaybetti, çocukları E.G. (6) ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Bolu’da acı kaza: Otomobil yön tabelasına çarptı! Evli çift öldü çocukları ağır yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 07.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Ergen yönetimindeki 55 AHR 866 plakalı otomobil, kavşakta Dörtdivan ilçesine dönüşü gösteren tabela direğine çarptı.

EVLİ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücüsü Yusuf Ergen ve eşi Elif Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOCUKLARI AĞIR YARALI

Araçta bulunan çiftin çocukları E.G. ise ağır yaralı olarak Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansız bedenler inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BOLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da acı kaza: Otomobil yön tabelasına çarptı! Evli çift öldü çocukları ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA