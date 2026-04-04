Bolu'da acı olay: Yurtta kalp krizi geçiren üniversiteli öldü!
Giriş Tarihi: 4.04.2026 15:19

Bolu'da acı olay: Yurtta kalp krizi geçiren üniversiteli öldü!

Bolu'da üniversite öğrencisi Osman Nuri Çelik, kaldığı yurdun banyosunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA
Bolu’da acı olay: Yurtta kalp krizi geçiren üniversiteli öldü!
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Osman Nuri Çelik dün sabah saatlerinde kaldığı yurtta banyodan çıkmayınca arkadaşları merak etti. Kapısı kilitli olan banyodaki Çelik cevap vermeyince arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İhbarla öğrenci yurduna sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi kapıyı kırarak banyoya girdiğinde Çelik'i hareketsiz şekilde yatarken buldu. Çelik, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çelik, burada yaşamını yitirdi.

Bolu'da acı olay: Yurtta kalp krizi geçiren üniversiteli öldü!
