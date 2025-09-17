Bolu’da akılalmaz olay: İmamı vurdu ’Ayı sandım’ dedi!

Akılalmaz olay, dün saat 21.30 sıralarında, İlyaslar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy camisinin imamı Mehmet Yıldızhan, yatsı namazını kıldırdıktan sonra kendi evine dönerken, köyde arıcılık yapan Fuat Ö.'nün arı kovanlarının bulunduğu evin önünden geçti. Fuat Ö., tüfeği ateşleyip imam Yıldızhan'ı vurdu. Ağır yaralanan Yıldızhan, adrese çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fuat Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

'AYI SANDIM'

Fuat Ö.'nün ifadesinde, yetiştiriciliğini yaptığı arı kovanlarına sıklıkla ayı geldiğini, gece karanlıkta çıtırtıları ayı sanarak tüfeği ateşlediğini, imamı ayı sandığı için yanlışlıkla vurduğunu söylediği belirtildi.

Mehmet Yıldızhan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.