Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da akılalmaz olay: Muhabiri darbettiler!
Giriş Tarihi: 23.03.2026 15:47

Bolu'da altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kuyumcuda oluşan yoğunluğu görüntülemek isteyen muhabir Yağız Ekmen, işletme sahibi tarafından darbedildi.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Çarşı mevkisindeki Yıldırım Beyazıt Camisi altında bulunan bir kuyumcunun önünde yoğunluk oluştu. Yoğunluğu haber yapmak üzere çekim yapmak isteyen muhabir Yağız Ekmen, işletme sahibi K.Y. ve yanındaki bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. "Sen bizim ekmeğimizle mi oynuyorsun?" diyen K.Y., Ekmen'i darbetti. Ekmen, yüzünden ve boynundan hafif şekilde yaralandı. Şüphelilerin, darbedilen muhabirin kamerasındaki görüntüleri zorla silmeye çalıştığı da öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp raporu alan muhabir Ekmen şüphelilerden şikayetçi olurken, polis ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldığı belirlenen işletme sahibi K.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca, olay sırasında işletme sahibi K.Y.'nin yanında bulunduğu öğrenilen kişinin de ifadesine başvuruldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz