Bolu’da akılalmaz olay: Muhabiri darbettiler!

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Çarşı mevkisindeki Yıldırım Beyazıt Camisi altında bulunan bir kuyumcunun önünde yoğunluk oluştu. Yoğunluğu haber yapmak üzere çekim yapmak isteyen muhabir Yağız Ekmen, işletme sahibi K.Y. ve yanındaki bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. "Sen bizim ekmeğimizle mi oynuyorsun?" diyen K.Y., Ekmen'i darbetti. Ekmen, yüzünden ve boynundan hafif şekilde yaralandı. Şüphelilerin, darbedilen muhabirin kamerasındaki görüntüleri zorla silmeye çalıştığı da öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.