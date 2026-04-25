Haberler Yaşam Haberleri Bolu’da alkollü sürücüye dudak uçuklatan ceza! Otomobil istinat duvarına ok gibi saplandı: Ehliyeti de yokmuş…
Giriş Tarihi: 25.04.2026 16:43

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen kaza korkuttu. İstinat duvarına çarpan sürücü yaralanırken 2.56 promil alkollü olduğu öğrenildi. Ehliyetsiz sürücünün faturası cep yaktı. İşte olayın detayları…

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kaza, gece saatlerinde, Mudurnu ilçesi Bolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mudurnu Kapalı Spor Salonu'nun önündeki istinat duvarına çarpan 14 AR 818 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö. tedaviye alındı.

HEM ALKOLLÜ HEMDE EHLİYETSİZ

Yapılan kontrollerinde 2.56 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen M.Ö.'ye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 250 bin TL idari para cezası verildi.

Öte yandan, ilçede trafik denetimlerini artıran polis ekiplerinin, son 1 haftada 2 sürücüye, 'Alkollü araç kullanmak'tan toplam 75 bin TL idari para cezası uyguladığı bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA