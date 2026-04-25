Bolu’da alkollü sürücüye dudak uçuklatan ceza! Otomobil istinat duvarına ok gibi saplandı: Ehliyeti de yokmuş…

Kaza, gece saatlerinde, Mudurnu ilçesi Bolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mudurnu Kapalı Spor Salonu'nun önündeki istinat duvarına çarpan 14 AR 818 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö. tedaviye alındı.
HEM ALKOLLÜ HEMDE EHLİYETSİZ
Yapılan kontrollerinde 2.56 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen M.Ö.'ye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 250 bin TL idari para cezası verildi.