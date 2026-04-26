Haberler Yaşam Haberleri Bolu'da anne vahşeti: 2 aylık bebeğinin boğazını kesti!
Giriş Tarihi: 26.04.2026 01:19

Bolu’nun Gerede ilçesinde S.C. adlı kadın, 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından kaçan kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kitirler Mahallesi Ramazan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.C., evinde bebeği E.C.'nin boğazını keserek öldürdü.

ÖLDÜRÜP EVDEN KAÇTI

Bebeğini öldüren anne daha sonra evden uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ile Cumhuriyet Savcısı evde inceleme yaptı.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Bebeğini öldürdükten sonra kaçan anne S.C. ise Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evde yapılan incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

