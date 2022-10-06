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Giriş Tarihi: 6.10.2022 23:21

Bolu'da araç uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

Bolu'da 18 yaşındaki sürücünün kontrolündeki hafif ticari araç, yoldan çıkarak uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kaza sonucu araçtaki 6 kişi yaralandı.

AA
Bolu’da araç uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

Bolu Devlet Hastanesi bulvarından Üçüncü Cadde istikametine seyreden Caner Ö. (18) idaresindeki 14 GG 572 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak 10 metrelik uçuruma devrildi. Kazada araçtaki 6 genç yaralandı. Yaralılardan 4'ünün kendi imkanlarıyla çıktığı araçta 2 kişi sıkıştı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, boş bir arazide ağaçların arasında kalan araca ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Araçta sıkışan 2 yaralı sırt tahtası ile ambulansa taşındı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Doğa Ç. (17) Muhammed Emir Y. (19), Mustafa Asım S. Osman Yiğit Y. ve Buğra Kaan B. olay yerindeki ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araç uçurumdan vinç yardımıyla kurtarıldı.

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Bolu'da araç uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı
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