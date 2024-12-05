Bolu’da arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti!

Gece saatlerinde M.T. ile A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü tartışmada M.T. eline aldığı bıçakla, A.B'yi yaraladı. Bıçak darbesiyle yere yığılan A.B. ağır yaralandı. Ağır yaralanan A.B., ambulansla Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.B., hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.