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Giriş Tarihi: 5.12.2024 15:52

Bolu’da arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti!

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Gürcistan uyruklu iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine şahıslardan biri eline aldığı bıçakla arkadaşını öldürdü.

İHA
Bolu’da arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti!

Olay, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede tarlalarda işçi olarak çalışmak üzere 20 yaşındaki M.T. ile 32 yaşındaki A.B. Güveytepe köyüne yerleşti. Köyde iş yaptıkları bir kişinin evinde kalan ikili birlikte yaşamaya başladı.

Gece saatlerinde M.T. ile A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü tartışmada M.T. eline aldığı bıçakla, A.B'yi yaraladı. Bıçak darbesiyle yere yığılan A.B. ağır yaralandı. Ağır yaralanan A.B., ambulansla Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.B., hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Bolu’da arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti!
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