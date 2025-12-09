Bolu’da asayiş operasyonları sürüyor

Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 Aralık tarihleri arasında çeşitli denetimler yapıldı. Yapılan çalışmalarda kişilere karşı 85, takibi gereken 106, mal varlığına karşı 26, topluma karşı 19 ve millete-devlete karşı 4 olay olmak üzere toplam 240 olay meydana geldi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu olaylara karışan 127 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, emniyet ve jandarma ekiplerin yaptığı operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 38 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.